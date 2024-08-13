13.08.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» полковника полиции Романенко Александра Михайловича, на тему: «Задержания на охраняемых объектах. Как защититься от квартирных краж летом»

Летний период — традиционно зона риска в плане квартирных краж. Из-за отпусков и поездок на дачу хозяев жилья часто не бывает дома, особенно в выходные дни. Несмотря на то, что за последние 13 лет число квартирных краж в Москве сократилось в 35 раз, риски подобных преступлений не стоит сбрасывать со счетов. Помимо квартирных краж с мая по сентябрь, в зависимости от климатических условий региона возрастает количество хищений автомобилей, в которых владельцы оставляют ключи зажигания.

В ходе брифинга будут затронуты следующие вопросы:

Какова статистика по тревогам и задержаниям на охраняемых объектах?

Много ли было совершено квартирных краж в Москве эти летом?

Как защитить свой автомобиль от угона?

Вневедомственная охрана, в частности, обеспечивает безопасность учебных заведений. Сколько объектов находится под охраной?

Как попасть на службу во вневедомственную охрану? Какие требования предъявляются к кандидатам?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 9161077734

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

