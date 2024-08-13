13.08.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Начальника ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» полковника полиции Романенко Александра Михайловича, на тему: «Задержания на охраняемых объектах. Как защититься от квартирных краж летом»
Летний период — традиционно зона риска в плане квартирных краж. Из-за отпусков и поездок на дачу хозяев жилья часто не бывает дома, особенно в выходные дни. Несмотря на то, что за последние 13 лет число квартирных краж в Москве сократилось в 35 раз, риски подобных преступлений не стоит сбрасывать со счетов. Помимо квартирных краж с мая по сентябрь, в зависимости от климатических условий региона возрастает количество хищений автомобилей, в которых владельцы оставляют ключи зажигания.
В ходе брифинга будут затронуты следующие вопросы:
- Какова статистика по тревогам и задержаниям на охраняемых объектах?
- Много ли было совершено квартирных краж в Москве эти летом?
- Как защитить свой автомобиль от угона?
- Вневедомственная охрана, в частности, обеспечивает безопасность учебных заведений. Сколько объектов находится под охраной?
- Как попасть на службу во вневедомственную охрану? Какие требования предъявляются к кандидатам?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 9161077734
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8