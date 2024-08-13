«Решетки и датчики»: В Росгвардии рассказали, как защитить квартиру от краж
Технические средства защиты помогут защитить квартиру от проникновения злоумышленников, жителям первых этажей также стоит установить решетки на окна, сказал НСН полковник полиции Александр Романенко.
Дополнительные технические средства защиты могут помочь предотвратить квартирную кражу, есть несколько нюансов, которые стоит учитывать при их выборе, заявил в пресс-центре НСН начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» полковник полиции Александр Романенко.
«Если это первый этаж – рекомендуется ставить решетки, либо дополнительные технические средства на разбитие стекла, либо отжим оконного проема. Если это второй этаж, учитываются деревья, газовые трубы, козырьки магазинов, иные постройки вблизи дома. Также стоит обращать внимание на характеристики последних этажей, поскольку правонарушитель может спуститься по трубе, веревке, залезть по балконам. Есть разные технические средства защиты, в том числе от российских производителей. Минимальные устанавливаются только на входную дверь. Существуют датчики, которые реагируют на любое движение, и те, что предусматривают нахождение домашних животных в квартире, срабатывая только в случае проникновения», - рассказал он.
Ранее Романенко также сообщил, что по итогу 2023 года число квартирных краж в Москве снизилось на 25%, передает «Радиоточка НСН».
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