«Решетки и датчики»: В Росгвардии рассказали, как защитить квартиру от краж

«Если это первый этаж – рекомендуется ставить решетки, либо дополнительные технические средства на разбитие стекла, либо отжим оконного проема. Если это второй этаж, учитываются деревья, газовые трубы, козырьки магазинов, иные постройки вблизи дома. Также стоит обращать внимание на характеристики последних этажей, поскольку правонарушитель может спуститься по трубе, веревке, залезть по балконам. Есть разные технические средства защиты, в том числе от российских производителей. Минимальные устанавливаются только на входную дверь. Существуют датчики, которые реагируют на любое движение, и те, что предусматривают нахождение домашних животных в квартире, срабатывая только в случае проникновения», - рассказал он.

Ранее Романенко также сообщил, что по итогу 2023 года число квартирных краж в Москве снизилось на 25%, передает «Радиоточка НСН».

