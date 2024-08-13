«Доступно всем»: В Росгвардии рассказали о предотвращении автомобильных краж
В автомобилях, охраняемых Росгвардией, в 2024 году не было зафиксировано ни одной кражи, заявил НСН полковник полиции Александр Романенко.
Любой автовладелец может поставить автомобиль под охрану Росгвардии, сообщил в пресс-центре НСН начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» полковник полиции Александр Романенко.
«На охраняемых нами объектах краж не было допущено. Технические средства в автомобиле могут стоять на разбитие стекла, перемещение машины или вибрацию. Гражданин сам выбирает, сколько уровней защиты поставить. Также существует кнопка тревожной сигнализации. С 2017 года все автомобили оборудованы системой ГЛОНАСС, что позволяет установить сигнализацию на вызов наряда группы задержания», - заявил он.
Он добавил, что Росгвардия также ведет активную работу по охране автомобилей скорой помощи.
«С начала года взяли под охрану более тысячи карет скорой помощи. Связано это с тем, что в отношении медицинских бригад, которые едут помочь человеку и спасти его от смерти, часто совершают хулиганские действия вплоть до угрозы жизни. У медицинских работников есть специальные технические средства, для вызова наших сотрудников. Сегодня краж из машин нет, но два-три года назад такие попытки предпринимались. Мы предусматриваем это, поэтому реагирует, как минимум, две группы задержания в зависимости от ситуации», - пояснил Романенко.
Ранее сообщалось, что число краж и угонов транспортных средств по итогу 2023 года уменьшилось почти на 25%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru