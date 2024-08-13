«На 25% меньше»: В Росгвардии сообщили о снижении числа квартирных краж в Москве
По итогу 2023 года число квартирных краж в Москве снизилось на 25%, сообщил НСН полковник полиции Александр Романенко.
В квартирах Москвы, охраняемых Росгвардией, за первую половину лета 2024 года не зафиксировано ни одной кражи, заявил в пресс-центре НСН начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» полковник полиции Александр Романенко.
«С охраняемых объектов ни одной кражи не допущено. В целом по статистике МВД, за прошлый год количество квартирных краж снизилось на 25%. Это заслуга развития технических средств охраны и реагирования Росгвардии. В кругах правонарушителей, видимо, это учитывают, и все реже пытаются проникнуть в квартиру. Под охраной службы местной охраны Росгвардии по Москве более 200 тысяч объектов, в том числе более тысячи карет скорой помощи. За прошедший период 2024 года поступило около ста тысяча сигналов с охраняемых объектов, было предотвращено более 4,5 тысячи нарушений», - заявил он.
По данным МВД РФ, в 2023 году каждая седьмая кража, каждый 27-ой грабеж и почти каждое седьмое разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилье или помещение, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru