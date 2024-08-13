«На 25% меньше»: В Росгвардии сообщили о снижении числа квартирных краж в Москве

«С охраняемых объектов ни одной кражи не допущено. В целом по статистике МВД, за прошлый год количество квартирных краж снизилось на 25%. Это заслуга развития технических средств охраны и реагирования Росгвардии. В кругах правонарушителей, видимо, это учитывают, и все реже пытаются проникнуть в квартиру. Под охраной службы местной охраны Росгвардии по Москве более 200 тысяч объектов, в том числе более тысячи карет скорой помощи. За прошедший период 2024 года поступило около ста тысяча сигналов с охраняемых объектов, было предотвращено более 4,5 тысячи нарушений», - заявил он.

По данным МВД РФ, в 2023 году каждая седьмая кража, каждый 27-ой грабеж и почти каждое седьмое разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилье или помещение, напоминает «Радиоточка НСН».

