«Охраняем школы»: В Росгвардии рассказали о подготовке к новому учебному году

Росгвардия охраняет более 5,5 тысячи школ Москвы и регулярно проводит тренировки на объектах, рассказал НСН полковник полиции Александр Романенко.

При охране школ специалисты Росгвардии в Москве регулярно проводят беседы со специалистами ЧОПов, сообщил в пресс-центре НСН начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по городу Москве» полковник полиции Александр Романенко.

Охрана всех школ в РФ сотрудниками Росгвардии обойдется в 600 млрд рублей в год

«В Москве под технической охраной 5,5 тысячи образовательный учреждений. Мы ежедневно проводим тренировки на этих объектах, в процессе общаемся с сотрудниками частных охранных предприятий, обследуем объекты по части видеонаблюдения, изучаем слабые места, дважды в сутки проверяем работу кнопки тревожной сигнализации. Потом даем рекомендации администрации, чтобы принимались дополнительные меры безопасности. Взаимодействие со столичным департаментом образования налажено плотно, перед началом учебного года мы регулярно проводим тренировки», - пояснил он.

Ранее Романенко также заявил «Радиоточке НСН», что дополнительной защитой от квартирных краж могут стать датчики движения и решетки на окнах. При этом в Москве летом 2024 года не зафиксировано ни одной квартирной кражи.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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