«Охраняем школы»: В Росгвардии рассказали о подготовке к новому учебному году

«В Москве под технической охраной 5,5 тысячи образовательный учреждений. Мы ежедневно проводим тренировки на этих объектах, в процессе общаемся с сотрудниками частных охранных предприятий, обследуем объекты по части видеонаблюдения, изучаем слабые места, дважды в сутки проверяем работу кнопки тревожной сигнализации. Потом даем рекомендации администрации, чтобы принимались дополнительные меры безопасности. Взаимодействие со столичным департаментом образования налажено плотно, перед началом учебного года мы регулярно проводим тренировки», - пояснил он.

Ранее Романенко также заявил «Радиоточке НСН», что дополнительной защитой от квартирных краж могут стать датчики движения и решетки на окнах. При этом в Москве летом 2024 года не зафиксировано ни одной квартирной кражи.

