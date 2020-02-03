3.02.2020 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «За что россиянам снизили прожиточный минимум?»

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило снизить прожиточный минимум для россиян, посчитав, что жизнь в России стала дешевле за четвёртый квартал 2019 года. Прожиточный минимума душу населения, по мнению чиновников, должен опуститься ниже планки в 11 тысяч и составить 10609 рублей, а для пенсионеров и вовсе менее 9 тысяч рублей. Основаниями для такого решения стало снижение цены на самые популярные овощи – картофель, капуста, морковь, лук и свекла. В связи с подобными предложениями у общественности появились опасения, что предлагаемые изменения могут повлиять на размеры социальных выплат, однако эксперты уверяют, что этого не произойдёт.





В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, действительно ли жизнь в России стала дешевле, и как снижение прожиточного минимума повлияет на неё.





Участники пресс-конференции:

- Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров;

- Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров;

- Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:30



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

