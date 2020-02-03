3.02.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая инициативе Минтруда о снижении прожиточного минимума для россиян
3.02.2020 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «За что россиянам снизили прожиточный минимум?»
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило снизить прожиточный минимум для россиян, посчитав, что жизнь в России стала дешевле за четвёртый квартал 2019 года. Прожиточный минимума душу населения, по мнению чиновников, должен опуститься ниже планки в 11 тысяч и составить 10609 рублей, а для пенсионеров и вовсе менее 9 тысяч рублей. Основаниями для такого решения стало снижение цены на самые популярные овощи – картофель, капуста, морковь, лук и свекла. В связи с подобными предложениями у общественности появились опасения, что предлагаемые изменения могут повлиять на размеры социальных выплат, однако эксперты уверяют, что этого не произойдёт.
В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, действительно ли жизнь в России стала дешевле, и как снижение прожиточного минимума повлияет на неё.
Участники пресс-конференции:
- Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров;
- Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров;
- Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:30
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