Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров на пресс-конференции в НСН заявил, что не ждёт «прорыва» от кабмина под руководством Михаила Мишустина.

«Я считаю, что никаких прорывов, экономических результатов, чуда, о которых говорят по телевизору, не будет. На мой взгляд, это правительство призвано в начавшийся трансферт власти, чтобы просто удержать ситуацию. Никаких иллюзий не должно быть, это правительство, по сути, такое же антисоциальное, идёт в ту же сторону, в которую шёл Медведев», - сказал эксперт.

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин считает, что новое правительство может быть эффективно только в рамках своих «контролёрских» компетенций.

«В данном правительстве значительная доля людей, которые по специальности являются контролёрами. Контролёр ничего нового делать не может. Это человек, который реализует то, что уже есть. И заявления Мишустина, и сохранение Набиуллиной во главе Банка России показывают, что изменение социально-экономической политики невозможно. Это правительство будет заниматься укреплением дисциплины. Оно полезно для людей, если будет сопровождаться, например, укреплением бюджетной дисциплины. Если вдруг при исполнении бюджета по каким-то причинам вдруг начнут меньше воровать. Я не считаю, что это возможно, потому что кадровых значимых изменений в Минфине я что-то не заметил.

С другой стороны, мы имеем людей, которые очень эффективны в качестве контроля за налогами. То есть те люди, которые вытеснены государственной политикой в тень, они в этой тени будут теперь уничтожаться со значительно большей эффективностью, чем раньше. Просто потому, что налоговик не думает, почему человек нарушает закон, это не его работа. Его работа сделать так, чтобы люди платили. А есть у них деньги или нет, это вопрос не к налоговикам», - сказал экономист, выступая в пресс-центре НСН.

Член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров со своей стороны отметил, что сам факт смены состава правительства ещё ничего не говорит о перспективах.

«Если вы выгнали одного сантехника и вызвали другого, не значит, что он будет лучше предыдущего. В самом факторе замены нет ничего, связанного с улучшением. Ввиду того, что это новое правительство и оно ещё должно встать на ноги, при общих принципах оно ещё минимум полгода будет работать похуже, чем предыдущее», - предположил он.

Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января выступления президента Владимира Путина перед Федеральным собранием. В новом правительстве Михаила Мишустина только три прежних вице-премьера и 12 министров из предыдущего состава.

