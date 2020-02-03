Эксперты обсудят последствия снижения прожиточного минимума в России
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «За что россиянам снизили прожиточный минимум?».
Речь пойдёт о предложении Министерства труда и социальной защиты РФ уменьшить прожиточный минимум, исходя из динамики снижения цен на продукты в четвёртом квартале 2019 года. Обсуждать это решение в пресс-центре НСН будут член комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Евгений Фёдоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров и директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.
Эксперты расскажут, действительно ли жизнь в России стала дешевле, и как снижение прожиточного минимума повлияет на неё.
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