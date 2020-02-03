Социолог призвал включить в прожиточный минимум Интернет и отдых

Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров в ходе выступления в пресс-центре НСН заявил, что прожиточный минимум в России фактически является порогом нищеты, ниже которого живёт порядка 20 миллионов человек. Рассчитывать его на основании временного снижения цен на сезонные продукты нельзя, уверен он.

«Картошка – это сезонный товар. Сейчас он подешевел, а потом подорожает ещё больше. И рассчитывать из этого показателя какую-то динамику неправильно. Тем более, у нас же повышаются цены на другие продукты! Инициатива абсолютно фашистская», - считает Георгий Фёдоров.

По его мнению, Россия как одна из самых богатых стран мира должна пересмотреть принципы формирования прожиточного минимума.

«Так как мы считаем себя частью цивилизованного мира, то надо сюда включать минимальные стандарты достойной жизни, которые, например, существуют в ЕС. К примеру, включить туда доступ в Интернет. А почему бы нет? Почему бы не включить сюда и билеты на культурно-массовые мероприятия, отдых в пансионате, питание вне дома? Работающий человек должен иметь возможность развиваться. У нас проблема в том, что огромное количество людей, ко всему прочему, являются работающими, но при этом нищими – даже если получают в два раза больше минимума. Почему бы нам не поставить вопрос, чтобы депутатам Госдумы и чиновникам разного уровня не назначать зарплату исходя из потребительской корзины и МРОТа?» - высказался социолог.

Напомним, в конце январе Минтруда предложило снизить прожиточный минимум до 10,6 тысячи рублей исходя из того, в последнем квартале 2019 года снизились цены на сахар, морковь, картофель, белокочанную капусту и репчатый лук.

