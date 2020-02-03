Делягин назвал снижение прожиточного минимума саботажем инициатив Путина

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в ходе выступления в пресс-центре НСН подчеркнул, что это уменьшение – не инициатива Минтруда: ведомство обязано пересчитывать прожиточный минимум, исходя из данных официальной статистики.

«Это не имеет никакого политического значения. Другое дело, что в свете инициатив президента оно [снижение прожиточного минимума. – прим. НСН] приобретает значение и выглядит как политическая манифестация. Выглядит так, будто новое правительство саботирует решения президента так же, как и старое», - заявил экономист.

По мнению Делягина, на установленный в России прожиточный минимум просто невозможно прожить.

«Проблема – минимум не прожиточный, а минимум смерти. Это уровень, на который прожить нельзя даже физиологически здоровому человеку. Чтобы на него можно было прожить, его нужно увеличивать примерно в два раза. В своем сегодняшнем виде он по калорийности сопоставим с пайком, который немецкие военнопленные получали в сталинских лагерях во время войны», - считает директор Института проблем глобализации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что снижение прожиточного минимума не приведёт к уменьшению социальных выплат.

