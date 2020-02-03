Делягин назвал снижение прожиточного минимума саботажем инициатив Путина
Чтобы на прожиточный минимум можно было действительно прожить, его нужно увеличить примерно в два раза, заявил экономист Михаил Делягин на пресс-конференции в НСН
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «За что россиянам снизили прожиточный минимум?». В ней участвуют депутат Госдумы Евгений Фёдоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Эксперты обсуждают предложение Министерства труда и социальной защиты РФ уменьшить прожиточный минимум на 3,7%, исходя из динамики снижения цен на продукты в четвёртом квартале 2019 года.
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в ходе выступления в пресс-центре НСН подчеркнул, что это уменьшение – не инициатива Минтруда: ведомство обязано пересчитывать прожиточный минимум, исходя из данных официальной статистики.
«Это не имеет никакого политического значения. Другое дело, что в свете инициатив президента оно [снижение прожиточного минимума. – прим. НСН] приобретает значение и выглядит как политическая манифестация. Выглядит так, будто новое правительство саботирует решения президента так же, как и старое», - заявил экономист.
По мнению Делягина, на установленный в России прожиточный минимум просто невозможно прожить.
«Проблема – минимум не прожиточный, а минимум смерти. Это уровень, на который прожить нельзя даже физиологически здоровому человеку. Чтобы на него можно было прожить, его нужно увеличивать примерно в два раза. В своем сегодняшнем виде он по калорийности сопоставим с пайком, который немецкие военнопленные получали в сталинских лагерях во время войны», - считает директор Института проблем глобализации.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что снижение прожиточного минимума не приведёт к уменьшению социальных выплат.
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