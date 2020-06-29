Выплаты в период эпидемии: Как медики борются за свои права

3.07.2020 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Надбавки против эпидемии: Как медики борются за свои права»

Президент РФ Владимир Путин еще 8 апреля 2020 года обещал обеспечить медицинских работников, борющихся с распространением коронавирусной инфекции в стране, дополнительными выплатами. Но в мае выяснилось, что обещанные президентские надбавки получили меньше половины сотрудников из числа тех, кому они были начислены. Президент раскритиковал работу чиновников, после чего в некоторых регионах страны возбудили уголовные дела из-за невыплат компенсаций медицинским работникам.

Кто несет ответственность за своевременную выплату надбавок медперсоналу?

Спасать жизнь или считать надбавки: почему заводят уголовные дела на главных врачей?

На какие государственные льготы могут рассчитывать студенты-медики, работавшие с COVID-19?

Какие критерии учитываются при формировании надбавки для врачей?

Какая дополнительная материальная поддержка нужна врачам в борьбе с коронавирусом?

Сколько врачей переболело COVID-19?

Участники пресс-конференции:

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин;

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 29.06.2020 в 11:00

Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



