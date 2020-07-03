Врачи рассказали о мошеннических схемах с COVID-19

«Медработников отправляют работать с такими пациентами, они этим занимаются, а дальше, даже если медработник заразился, ему говорят, что это произошло не в связи с его служебными обязанностями, потому что в ваших служебных обязанностях нигде не сказано, что вы работаете с коронавирусной инфекцией. Я считаю, что это вид мошенничества, потому что главный врач, конечно, понимает, что происходит», - сообщил правозащитник.

Он также рассказал, об известной «махинации», позволяющей руководителям медучреждений не платить стимулирующие выплаты медработникам, работающим с COVID-19.

«Например, есть такая известная махинация, когда медицинское учреждение разделяется на зоны – зона ковидная, где лежат пациенты с подтверждённым коронавирусом и зона обсервационная. И работа медперсонала там совершенно одинаковая, условия одни и те же. Даже опасность заражения есть и тут, и там. Более того, в этих обсервационных зонах – это конкретный случай, с которым к нам обращались – медработники заражаются коронавирусной инфекцией, а дальше руководитель учреждения говорит, что они официально не работают с подтверждённым диагнозом. Потому что как только диагноз пациента подтверждается, то он переводится в другую зону. И в этом случае медработник не получает полагающихся ему страховых выплат, компенсационных и стимулирующих», - добавил Семён Гальперин.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России от коронавируса с начала пандемии скончались 40 врачей.

Глава ведомства назвал это самой верной проверенной информацией, поскольку по этим случаям произведены единовременные страховые выплаты, передает «Интерфакс». При этом Мурашко отметил, то есть также случаи, по которым сейчас ведется расследование.

