Психологическую готовность медиков ко второй волне COVID-19 поставили под сомнение
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал о готовности медработников ко второй волне пандемии коронавируса.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная выплатам медицинским работникам в период пандемии.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин сообщил о проблемах, которые могут возникнуть во время второй волны пандемии коронавируса из-за недополученных стимулирующих и страховых выплат.
«Мы ожидаем вторую волну. Надеемся, что её не будет, но мы должны быть к ней готовы. Представьте себе с каким настроением выйдут работать медработники, если их снова призовут работать на этой второй волне. Особенно если у них были проблемы со стимулирующими выплатами, и понимая, что не все их коллеги получили страховые выплаты и их гарантии были нарушены. Для медработников даже психологически будет тяжело идти работать», - сказал Семён Гальперин.
Ранее, в ходе пресс-конференции НСН, он заявил об основной проблеме с зарплатами врачей.
«Официально заработная плата по договору у медработника такова, что на неё невозможно прожить и она чуть выше прожиточного минимума. Всё остальное – стимулирующие, компенсационные и другие подобные выплаты, которые зависят от воли руководства», - заявил общественник.
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