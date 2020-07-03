Психологическую готовность медиков ко второй волне COVID-19 поставили под сомнение

«Мы ожидаем вторую волну. Надеемся, что её не будет, но мы должны быть к ней готовы. Представьте себе с каким настроением выйдут работать медработники, если их снова призовут работать на этой второй волне. Особенно если у них были проблемы со стимулирующими выплатами, и понимая, что не все их коллеги получили страховые выплаты и их гарантии были нарушены. Для медработников даже психологически будет тяжело идти работать», - сказал Семён Гальперин.

Ранее, в ходе пресс-конференции НСН, он заявил об основной проблеме с зарплатами врачей.

«Официально заработная плата по договору у медработника такова, что на неё невозможно прожить и она чуть выше прожиточного минимума. Всё остальное – стимулирующие, компенсационные и другие подобные выплаты, которые зависят от воли руководства», - заявил общественник.

