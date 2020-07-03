«А вы с этим не работаете»: Медиков все еще обманывают с выплатами за COVID-19
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин сообщил НСН, что даже некоторые заразившиеся медработники не всегда получают стимулирующие и страховые выплаты.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная выплатам медицинским работникам в период пандемии.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин сообщил о том, что врачи до сих пор сталкиваются с тем, что им не оплачивают работу с пациентами больными COVID-19.
«Наверху решили, что мы даём врачам деньги. Деньги были выделены в регионы, были определены правила межрегиональных расчётов, но нигде не было чёткого правила кто должен получать эти стимулирующие выплаты. Мы до сих пор каждый раз сталкиваемся с проблемой, что медработники, врачи и медсёстры работают и, даже, заражаются, но, когда до администрации доходит вопрос о выплате стимулирующих и страховых выплат, им говорят: «А вы официально с этим не работаете»», - сказал Семён Гальперин.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проведет исследование иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции в 23 регионах России.
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