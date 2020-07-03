Лига защиты врачей: Ни один медик не знает, сколько получит в конце месяца

«Официально заработная плата по договору у медработника такова, что на неё невозможно прожить и она чуть выше прожиточного минимума. Всё остальное – стимулирующие, компенсационные и другие подобные выплаты, которые зависят от воли руководства. Вот какие у вас сложились взаимоотношения с администрацией, так вы и будете зарабатывать. Ни в одном медицинском учреждении ни один медработник не может заранее просчитать сколько он получит в итоге», - сказал Семён Гальперин.

Ранее он рассказал о ситуациях, в которых врачи, рискующие своим здоровьем, работая с коронавирусной инфекцией, не получают страховых выплат даже в случае заражения.

«Медработников отправляют работать с такими пациентами, они этим занимаются, а дальше, даже если медработник заразился, ему говорят, что это произошло не в связи с его служебными обязанностями, потому что в ваших служебных обязанностях нигде не сказано, что вы работаете с коронавирусной инфекцией», - сообщил общественник.

