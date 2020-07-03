Лига защиты врачей: Ни один медик не знает, сколько получит в конце месяца
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал НСН, из чего складывается зарплата медиков и почему она сильно зависит от отношений с руководством.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная выплатам медицинским работникам в период пандемии.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин сообщил о главной проблеме с зарплатой врачей.
«Официально заработная плата по договору у медработника такова, что на неё невозможно прожить и она чуть выше прожиточного минимума. Всё остальное – стимулирующие, компенсационные и другие подобные выплаты, которые зависят от воли руководства. Вот какие у вас сложились взаимоотношения с администрацией, так вы и будете зарабатывать. Ни в одном медицинском учреждении ни один медработник не может заранее просчитать сколько он получит в итоге», - сказал Семён Гальперин.
Ранее он рассказал о ситуациях, в которых врачи, рискующие своим здоровьем, работая с коронавирусной инфекцией, не получают страховых выплат даже в случае заражения.
«Медработников отправляют работать с такими пациентами, они этим занимаются, а дальше, даже если медработник заразился, ему говорят, что это произошло не в связи с его служебными обязанностями, потому что в ваших служебных обязанностях нигде не сказано, что вы работаете с коронавирусной инфекцией», - сообщил общественник.
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