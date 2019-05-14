пресс-конференции

Ведьмы и колдуны испугались возвращения инквизиции в России

14 мая 14:00
Новости конференции
14 мая 16:03 «Империя сильнейших ведьм» призналась в поджоге Нотр-Дама
14 мая 15:37Глава «Империи сильнейших ведьм» прокляла Милонова до седьмого колена
14 мая 15:18Адвокат: «Царицыно» задолжало ведьмам 80 тыс. рублей
14 мая 15:01«Империя сильнейших ведьм»: В России проходят гонения на умных
14 мая 14:47Глава «Империи сильнейших ведьм» перечислила тех, кто должен уйти с должностей, начиная с Милонова
14 мая 14:32Ведьмы обвинили музей-заповедник «Царицыно» в некомпетентности

14.05.2019 состоялась пресс-конференция, где ведьмы рассказали о гонениях в России.

14.05.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Война против ведьм и колдунов: Кому выгодно возвращение инквизиции?»

В Москве был сорван Международный саммит ведьм. Организатора мероприятия – главу «Империи сильнейших ведьм» Алёну Полынь, по её словам, шантажировали, требуя прервать саммит. Участники саммита – колдуны и ведьмы – уверены, что были нарушены их конституционные права, а травля ведьм приведет к возрождению инквизиции в России.

В ходе пресс-конференции её участники рассказали, как представители магических профессий намерены бороться за свои права.

Участники пресс-конференции:

  • Глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь;
  • Председатель Московского филиала коллегии адвокатов "Бороков и партнеры" Александр Аброков;
  • Участницы саммита Ангелина Нагапетян и Анастасия Гуторова.

Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

пресс-конференции