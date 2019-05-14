Ведьмы и колдуны испугались возвращения инквизиции в России

14.05.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Война против ведьм и колдунов: Кому выгодно возвращение инквизиции?»

В Москве был сорван Международный саммит ведьм. Организатора мероприятия – главу «Империи сильнейших ведьм» Алёну Полынь, по её словам, шантажировали, требуя прервать саммит. Участники саммита – колдуны и ведьмы – уверены, что были нарушены их конституционные права, а травля ведьм приведет к возрождению инквизиции в России.

В ходе пресс-конференции её участники рассказали, как представители магических профессий намерены бороться за свои права.

Участники пресс-конференции:

Глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь;

Председатель Московского филиала коллегии адвокатов "Бороков и партнеры" Александр Аброков;

Участницы саммита Ангелина Нагапетян и Анастасия Гуторова.

Пресс-конференция состоялась в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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