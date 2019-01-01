Глава «Империи сильнейших ведьм» прокляла Милонова до седьмого колена

Во время пресс-конференции НСН на тему: «Война против ведьм и колдунов: Кому выгодно возвращение инквизиции?» председатель Московского филиала коллегии адвокатов «Бороков и партнеры», адвокат города Москвы Александр Аброков заявил, что в адрес депутата Государственной думы Виталия Милонова был направлен иск о защите чести и достоинства деловой репутации главы «Империи сильнейших ведьм» Алены Полынь. Она рассказала, каких результатов хочет добиться судебными тяжбами с представителем власти и припугнула его проклятием.

«На Виталия Милонова уже были поданы иски до меня и самое интересное, что дела его в суде рассматривает всегда одна и та же судья. Я не хочу от него денег. Есть такое понятие в магии, как “неразменный рубль”. Можно и об этом говорить, в том числе. Неразменный рубль, если я его возьму с Виталия Милонова, позволит обанкротить его род до седьмого колена. Но мы сейчас говорим не об этом. Я показываю тем самым, что финансирование меня от Виталия Милонова мне не нужно. Мне нужно признание того, что Виталий Милонов находится не на своем месте и очищение этого места от той грязи, которая происходит. От его грязных слов», - заявила Полынь.

Ранее ведьма и глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь заявила на пресс-конференции НСН, что предложенная ей инициатива об урегулировании рынка магических услуг и легализации магии не оскорбляет чувств верующих. По ее словам, оскорблением чувств верующих является то, что в московском Храме Христа Спасителей можно провести любое мероприятие за определенную плату.

