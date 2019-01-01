Адвокат: «Царицыно» задолжало ведьмам 80 тыс. рублей

В Москве сорвали Международный саммит ведьм. Мероприятие, запланированное на 6 апреля в музее-заповеднике «Царицыно», было отменено решением руководства усадьбы прямо в день проведения.

Председатель Московского филиала коллегии адвокатов "Бороков и партнеры" Александр Аброков рассказал на пресс-конференции НСН на тему: «Война против ведьм и колдунов: Кому выгодно возвращение инквизиции?», какие конституционные права нарушил музей-заповедник «Царицыно».

«В первую очередь нарушены конституционные права и даже не арендодателя, а тех граждан, которые прибыли на мероприятие и хотели получить знания. Вообще посещение культурных мероприятий регламентировано даже Конституцией РФ. Ст.44 предусматривает, что ни один человек не ограничен в пользовании учреждениями культуры. У «Царицыно» была возможность проверить участников мероприятия. Было согласовано, что будут участвовать порядка 150 человек. Списки участников были заранее предоставлены. Хорошо, они не исполняют этот договор, отказываются от него в последний момент. Но данное событие произошло 6 апреля, сейчас уже середина мая. Более полутора месяцев они даже отказываются возвращать деньги, около 80 тысяч рублей», - рассказал адвокат.

Ранее председатель Московского филиала коллегии адвокатов «Бороков и партнеры», адвокат города Москвы Александр Аброков заявил на пресс-конференции НСН, что законодательная инициатива о легализации магии в России направлена на защиту прав простых людей, а также прав самих специалистов.



