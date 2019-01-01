Глава «Империи сильнейших ведьм» перечислила тех, кто должен уйти с должностей, начиная с Милонова

В Москве сорвали Международный саммит ведьм. Мероприятие, запланированное на 6 апреля в музее-заповеднике «Царицыно», было отменено решением руководства усадьбы прямо в день проведения.

Глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь на пресс-конференции НСН на тему: «Война против ведьм и колдунов: Кому выгодно возвращение инквизиции?» рассказала, кто должен покинуть свой пост кроме Виталия Милонова.

«Почему те люди, которые совершенно ничего не умеют, ничего не знают, до сих пор находятся на должностях. Я выжидаю время, что все-таки наша страна откликнется и встанет с колен. Я просто требую того, чтобы эти люди были отстранены от должностей, потому что не понимают, чем занимаются. Камиля Байдильдина не должна находиться на этом месте. Что это за самоуправство и нарушение всех законов? Елизавета Фокина, директор, тоже должна уйти. Ольга Пугач, которая является исполнителем всей этой истории, тоже должна уйти. А о Виталии Милонове вообще не стоит говорить. Он давно должен был уйти со своей должности. Депутат, что вообще должен делать? Защищать права граждан! У него есть такая обязанность»

Ранее ведьма и глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь заявила на пресс-конференции НСН, что предложенная ей инициатива об урегулировании рынка магических услуг и легализации магии не оскорбляет чувств верующих. По ее словам, оскорблением чувств.



