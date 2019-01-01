Ведьмы обвинили музей-заповедник «Царицыно» в некомпетентности

В Москве сорвали Международный саммит ведьм. Мероприятие, запланированное на 6 апреля в музее-заповеднике «Царицыно», было отменено решением руководства усадьбы прямо в день проведения.

Глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь на пресс-конференции НСН на тему: «Война против ведьм и колдунов: Кому выгодно возвращение инквизиции?» рассказала, как музейщики разогнали участников саммита:

«Ничем это не мотивировали: “Мы запрещаем вам находиться на территории заповедника Царицыно”. Причин запретов они не говорили. Просто уйдите отсюда и все. И на вопросы: Почему никто не выходит на переговоры с нами? Они отвечали, что если Камиля Байдильдина что-то решает, то это окончательное решение. А ее решение окончательное и бесповоротное в том, что мы должны покинуть это место. Я для себя поняла, что на должностных местах находятся люди, которые не могут там находиться в силу своей некомпетентности, невежества и незнания. Кроме того, зал Баженовский назван в честь Баженова, который является масоном. А они, те люди, которые должны это знать, даже не знают, что такое оккультизм и ведьмы», - сообщила она.

Ранее глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь обратилась в Госдума с законопроектом о легализации рынка «ведьм». На пресс-конференции НСН она сообщила, что легализация «магии» и законодательное регулирование услуг «ведьм» не оскорбляет чувства верующих. В ответ на это заявление протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН выразил надежду, что «ведьмами» в самом ближайшем будущем займется Господь.

