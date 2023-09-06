8.09.2023 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Во что одеться? Модные тенденции осень/зима 2023»

Безумие и эпатаж уже давно стали неотъемлемой частью модных показов. Каждый модельер стремится добавить в коллекцию «что-нибудь эдакое», а красота и удобство уступают место пафосу и хайпу. Прошедшие Недели моды показали нам, что “голые” платья и тренд на “культ тела” не покинут нас ближайшие несколько лет, так же как и леопардовый принт. Так что же будет модным и актуальным осенью/зимой 2023 года? Как модно одеться, не тратя деньги на дорогие бренды? И что стоит навсегда забыть в своем гардеробе? Обо всем этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:



Суперзвезда Сергей Зверев;

Председатель комитета индустрии моды ,основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова;

Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

