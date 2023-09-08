«Тренд на раскрепощение»: Дизайнер рассказала о моде в плюс-сайз

Женщины нестандартных размеров теперь могут одеваться в российские бренды, которые расширяют свои линейки, в этой нише идет тренд на раскрепощение, рассказала дизайнер бренда KULT BEDRA, гендиректор Союза предпринимателей плюс-сайз индустрии Анастасия Костюк в пресс-центре НСН.

«Забудьте навсегда о бежевых колготках с блеском, неважно, в каком вы размере. Женщины нестандартных размеров могут одеваться в российские бренды, которые расширяют свои линейки. В этой нише мы говорим не о трендах, не о том, что задает высокая мода… А о том, что девушки могут на себя надеть, чтобы это было удобно и чтобы они могли раскрывать свою идентичность», - сказала Костюк.