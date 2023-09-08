«Тренд на раскрепощение»: Дизайнер рассказала о моде в плюс-сайз
В нише плюс-сайз идет мода на разнообразные яркие цвета, тренд на проявленность, отметила в эфире НСН Анастасия Костюк.
Женщины нестандартных размеров теперь могут одеваться в российские бренды, которые расширяют свои линейки, в этой нише идет тренд на раскрепощение, рассказала дизайнер бренда KULT BEDRA, гендиректор Союза предпринимателей плюс-сайз индустрии Анастасия Костюк в пресс-центре НСН.
«Забудьте навсегда о бежевых колготках с блеском, неважно, в каком вы размере. Женщины нестандартных размеров могут одеваться в российские бренды, которые расширяют свои линейки. В этой нише мы говорим не о трендах, не о том, что задает высокая мода… А о том, что девушки могут на себя надеть, чтобы это было удобно и чтобы они могли раскрывать свою идентичность», - сказала Костюк.
Она отметила, что в нише нижнего белья нестандартных размеров идет тренд на раскрепощение, когда женщина может показывать себя в разнообразных ярких цветах.
«Мы, как производитель нижнего белья, стали законодателями смарт-секси. Это функциональная история про то, что ты чувствуешь себя раскрепощенной, но при этом себя не обязуешь соблюдать некие каноны, в первую очередь это какие-то утяжки. Сейчас внутри этой ниши идет тренд на раскрепощение, когда женщина может себя показывать в разных ярких цветах. Идет тренд на проявленность», - добавила Костюк.
Ранее международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН рассказал, что этой осенью модными являются теплые тона. Он отметил, что в тренде также оттенки красного, розового и бордового, передает «Радиоточка НСН».
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