«В ресторанах!»: Названы места, где можно встретить девушек-Барби
Жители России больше предпочитают минимализм в одежде, а не яркие цвета, отметила в эфире НСН дизайнер Аника Керимова.
Девушек, которые могут позволить себе выйти полностью в розовом цвете в массы, можно будет встретить только в ресторанах, предположила председатель комитета индустрии моды, основатель и владелец Дома моды, дизайнер Аника Керимова в пресс-центре НСН.
«Думаю, что девушек, которые позволят себе выйти в такой яркой расцветке в массы, мы увидим только в ресторанах. Наша страна все равно использует больше минимализм в своей одежде. Мы в этом году произвели розовые пуховики, и они продаются. Но мы произвели пальто в этом сезоне в цвете фуксия, они у нас слабо продаются по сравнению с белым цветом и цветом марсала», - сказала Керимова.
Ранее дизайнер бренда KULT BEDRA, гендиректор Союза предпринимателей плюс-сайз индустрии Анастасия Костюк в пресс-центре НСН рассказала, что женщины нестандартных размеров теперь могут одеваться в российские бренды, которые расширяют свои линейки. По ее словам, в этой нише идет тренд на раскрепощение, передает «Радиоточка НСН».
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