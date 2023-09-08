«В ресторанах!»: Названы места, где можно встретить девушек-Барби

«Думаю, что девушек, которые позволят себе выйти в такой яркой расцветке в массы, мы увидим только в ресторанах. Наша страна все равно использует больше минимализм в своей одежде. Мы в этом году произвели розовые пуховики, и они продаются. Но мы произвели пальто в этом сезоне в цвете фуксия, они у нас слабо продаются по сравнению с белым цветом и цветом марсала», - сказала Керимова.

Ранее дизайнер бренда KULT BEDRA, гендиректор Союза предпринимателей плюс-сайз индустрии Анастасия Костюк в пресс-центре НСН рассказала, что женщины нестандартных размеров теперь могут одеваться в российские бренды, которые расширяют свои линейки. По ее словам, в этой нише идет тренд на раскрепощение, передает «Радиоточка НСН».

