«Теплые тона и casual»: Названы модные тренды осеннего гардероба
Осенью следует отдать предпочтение повседневным пальто в стиле casual, которые можно носить с джинсами и брюками, отметил в эфире НСН fashion-критик Александр Белов.
Этой осенью в моде будут теплые тона, в тренде также оттенки красного, розового и бардового, рассказал международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН.
«Надевать нужно то, что подходит конкретному человеку. Несколько лет назад вышел в тренд оверсайз, тенденция немножко сменяется. Осенью хорошо будут смотреться теплые тона, они будут красиво сочетаться с листвой, теплыми цветами опавшей листвы. Тем не менее, важно не забывать про колорит внешности, насколько этот цвет подходит человеку. В этом сезоне есть тренды на оттенки красного и розового, даже в мужском гардеробе оттенок бардового приобретает первостепенное значение. Что касается силуэтов этого года, то здесь поле для экспериментов, для того, чтобы человек нашел что-то свое исходя из типа фигуры», - сказал Белов.
Он отметил, что этой осенью следует отдать предпочтение повседневным пальто в стиле casual, которые можно носить с джинсами и брюками.
«Если вы хотите выглядеть ярко, но при этом не сильно вычурно, то нужно обратить внимание на оттенок бардового. Он хорошо сочетается с оттенками коричневого и других теплых цветов. Это будет смотреться актуально и свежо в том числе и в мужском гардеробе. Кроме того, лучше отдать предпочтение удобным, повседневным casual-пальто, которые можно носить с джинсами и брюками», - добавил Белов.
Ранее стилист и дизайнер Наталья Шумиловская перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. В список вошли кожаный плащ и куртка, которые можно сочетать как с повседневными нарядами, так и с вечерними или деловыми. Соответствующий материал публикует издание «Metro Москва», передает «Радиоточка НСН».
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