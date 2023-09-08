«Теплые тона и casual»: Названы модные тренды осеннего гардероба

«Надевать нужно то, что подходит конкретному человеку. Несколько лет назад вышел в тренд оверсайз, тенденция немножко сменяется. Осенью хорошо будут смотреться теплые тона, они будут красиво сочетаться с листвой, теплыми цветами опавшей листвы. Тем не менее, важно не забывать про колорит внешности, насколько этот цвет подходит человеку. В этом сезоне есть тренды на оттенки красного и розового, даже в мужском гардеробе оттенок бардового приобретает первостепенное значение. Что касается силуэтов этого года, то здесь поле для экспериментов, для того, чтобы человек нашел что-то свое исходя из типа фигуры», - сказал Белов.

Он отметил, что этой осенью следует отдать предпочтение повседневным пальто в стиле casual, которые можно носить с джинсами и брюками.

«Если вы хотите выглядеть ярко, но при этом не сильно вычурно, то нужно обратить внимание на оттенок бардового. Он хорошо сочетается с оттенками коричневого и других теплых цветов. Это будет смотреться актуально и свежо в том числе и в мужском гардеробе. Кроме того, лучше отдать предпочтение удобным, повседневным casual-пальто, которые можно носить с джинсами и брюками», - добавил Белов.

Ранее стилист и дизайнер Наталья Шумиловская перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. В список вошли кожаный плащ и куртка, которые можно сочетать как с повседневными нарядами, так и с вечерними или деловыми. Соответствующий материал публикует издание «Metro Москва», передает «Радиоточка НСН».

