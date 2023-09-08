Дизайнер заявила, что российские бренды импортозаместили люкс-сегмент

«Люкс ушел практически весь с российского рынка, мы говорим о серьезных игроках, с которыми невозможно было конкурировать даже несколько лет назад. Сейчас люди поддерживают российские бренды, и мы действительно шьем такие вещи, которые ничем не отличаются от мировых производителей в люкс-сегменте. Что касается среднего сегмента и масс-маркета, то, как была конкуренция у наших дизайнеров, так и осталась. На смену европейским компаниям пришли китайские и индийские, которые так же поставляют продукцию по ценам, с которыми мы не можем конкурировать. Наши бренды достаточно дорогие», - сказала Керимова.

Ранее международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН рассказал, что этой осенью модными являются теплые тона. Он отметил, что в тренде также оттенки красного, розового и бордового, передает «Радиоточка НСН».

