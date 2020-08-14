17.08.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вакцина от COVID-19. Все за и против».

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, о чём на совещании с членами правительства заявил Президент РФ Владимир Путин. Он выразил надежду, что Россия наладит массовый выпуск вакцины от коронавируса в ближайшее время. Президент также подчеркнул, что вакцинация должна быть «исключительно добровольной», чтобы все желающие могли воспользоваться достижениями российских ученых. При этом большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%.

Как в России удалось так быстро создать вакцину?

Как долго вакцина должна тестироваться?

Могут ли от вакцины люди заразиться коронавирусом?

Готовы ли люди к массовой вакцинации?

Кто в первую очередь будет вакцинироваться?

Будет ли вакцинация платной или войдёт в национальный календарь прививок?

На какой срок может помочь отечественная вакцина?

Есть ли группы людей, для которых вакцина противопоказана?

Почему врачи выразили недоверие отечественной вакцине?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко;

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин;



Приглашены:

Генеральный директор ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов;

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 17.08.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам(по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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