Врачи сомневаются в эффективности российской вакцины от коронавируса
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин во время пресс-конференции НСН заявил, что никаких публикаций, описывающих ход исследований по разработке препарата, нет.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Вакцина от COVID-19. Все за и против».
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал, что нет публикаций на тему исследования и разработки российской вакцины от коронавируса.
«Сложно говорить, насколько российская вакцина исследована, эффективна и безопасна. Не было никаких публикаций на эту тему. Мы не можем найти никакого материала, что, собственно, было произведено, какие именно проведены исследования даже по первой и второй фазе, которые объявлены завершенными. По правилам клинических исследований, они считаются завершенными после того, как опубликованы результаты. А публикаций нет. Я допускаю, что вакцина может быть вполне качественной, эффективной и безопасной, но с той же степени вероятности она может быть и совершенно иной», - предупредил он.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, что вакцинирование будет проводиться по согласию пациента и при отсутствии противопоказаний.
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