Врачи сомневаются в эффективности российской вакцины от коронавируса

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин во время пресс-конференции НСН заявил, что никаких публикаций, описывающих ход исследований по разработке препарата, нет.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Вакцина от COVID-19. Все за и против».

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин рассказал, что нет публикаций на тему исследования и разработки российской вакцины от коронавируса.

Названы риски российской вакцины от COVID-19

«Сложно говорить, насколько российская вакцина исследована, эффективна и безопасна. Не было никаких публикаций на эту тему. Мы не можем найти никакого материала, что, собственно, было произведено, какие именно проведены исследования даже по первой и второй фазе, которые объявлены завершенными. По правилам клинических исследований, они считаются завершенными после того, как опубликованы результаты. А публикаций нет. Я допускаю, что вакцина может быть вполне качественной, эффективной и безопасной, но с той же степени вероятности она может быть и совершенно иной», - предупредил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, что вакцинирование будет проводиться по согласию пациента и при отсутствии противопоказаний.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинаПресс-конференция НСН
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