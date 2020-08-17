Врачи сомневаются в эффективности российской вакцины от коронавируса

«Сложно говорить, насколько российская вакцина исследована, эффективна и безопасна. Не было никаких публикаций на эту тему. Мы не можем найти никакого материала, что, собственно, было произведено, какие именно проведены исследования даже по первой и второй фазе, которые объявлены завершенными. По правилам клинических исследований, они считаются завершенными после того, как опубликованы результаты. А публикаций нет. Я допускаю, что вакцина может быть вполне качественной, эффективной и безопасной, но с той же степени вероятности она может быть и совершенно иной», - предупредил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала, что вакцинирование будет проводиться по согласию пациента и при отсутствии противопоказаний.

