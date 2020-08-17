В Совфеде заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

«Вакцинация от коронавируса будет добровольной. Любая вакцинация будет проводиться только после информированного согласия пациента. Речи об обязательности нет. Медики и учителя также будут выбирать, прививаться или нет. Им просто в первую очередь предложат это сделать. Но, повторюсь, только после согласия и если нет противопоказаний. Министр здравоохранения говорил, что много желающих проводить и платную и бесплатную вакцинацию. Возможность прививаться платно будет регулироваться государством. Как и распределение вакцин. Вакцинация предполагается бесплатной. Но возможность проведения платной вакцинации определит государство», - уточнила она.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям заявила о рисках, связанных с использованием вакцины, чья эффективность и безопасность не до конца изучена.

