Названы риски российской вакцины от COVID-19

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Вакцина от COVID-19. Все за и против».

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова заявила о рисках, связанных с использованием вакцины, чья эффективность и безопасность не до конца изучена.

«Риски такие. До конца не изучена безопасность. Могут быть какие-то отставленные эффекты. История разработки вакцин знает достаточно громкие случаи, когда препарат недостаточно был исследован. После его применения вызывались серьезные иммуно-биологичесике реакции, которые по сути провоцировали заболевание в еще большей степени. Надеюсь, что с этой вакциной этого не произойдет. Но это фактор безопасности. Фактор эффективности вообще в данном случае не исследован, потому что на 38 людях невозможно подтвердить эффективность в принципе. Сейчас говорят о вакцинации врачей и учителей. Они получат нечто, что дай бог, не принесет вреда. То, что они будут думать, что они вакцинированы, это их может побудить к тому, что они будут снижать меры необходимой защиты. Это их еще больше подвинет в группу риска», - объяснила она.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Завидова заявила, что власти поспешили объявить всеобщую вакцинацию препаратом, который не до конца исследован.

