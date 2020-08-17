Названы риски российской вакцины от COVID-19
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова рассказала на пресс-конференции НСН об опасностях, которые связаны с использованием не до конца исследованной вакцины от коронавируса.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Вакцина от COVID-19. Все за и против».
Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова заявила о рисках, связанных с использованием вакцины, чья эффективность и безопасность не до конца изучена.
«Риски такие. До конца не изучена безопасность. Могут быть какие-то отставленные эффекты. История разработки вакцин знает достаточно громкие случаи, когда препарат недостаточно был исследован. После его применения вызывались серьезные иммуно-биологичесике реакции, которые по сути провоцировали заболевание в еще большей степени. Надеюсь, что с этой вакциной этого не произойдет. Но это фактор безопасности. Фактор эффективности вообще в данном случае не исследован, потому что на 38 людях невозможно подтвердить эффективность в принципе. Сейчас говорят о вакцинации врачей и учителей. Они получат нечто, что дай бог, не принесет вреда. То, что они будут думать, что они вакцинированы, это их может побудить к тому, что они будут снижать меры необходимой защиты. Это их еще больше подвинет в группу риска», - объяснила она.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН Завидова заявила, что власти поспешили объявить всеобщую вакцинацию препаратом, который не до конца исследован.
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