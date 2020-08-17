Регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали преждевременной

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Вакцина от COVID-19. Все за и против».

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, о чём на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин. Он выразил надежду, что Россия наладит массовый выпуск вакцины от коронавируса в ближайшее время. Президент также подчеркнул, что вакцинация должна быть «исключительно добровольной», чтобы все желающие могли воспользоваться достижениями российских ученых.

Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова считает, что власти поспешили объявить всеобщую вакцинацию препаратом, который не до конца исследован.

«Опасения в том, что вакцина не прошла необходимого порядка, который должен предварять регистрацию. Исследования проведены в малом количестве, на сегодняшний день никаких публикаций, которые бы говорили о результатах первой и второй фазы. Вакцинировать препаратом, который пока не получил подтверждения эффективности, а получил только первые данные по безопасности, смысла в этом, на мой взгляд, не было. Ради того, чтобы первыми объявить о регистрации?» - заявила она.

Тем временем большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре им. Гамалеи. Из более чем трех тысяч участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%.

