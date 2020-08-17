В Совфеде рассказали, можно ли заразиться COVID-19 от новой вакцины

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Вакцина от COVID-19. Все за и против».

Зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко рассказала в эфире НСН, что от российской вакцины невозможно заразиться коронавирусом.

«Нет, конечно», - сказала Кусайко, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин также подтвердил НСН, что такое заражение невозможно.

«Это невозможно, потому что нет живого носителя. Заразиться нельзя, есть только некоторые опасения, что вакцинация может ухудшить состояние уже зараженных людей», - добавил он.



Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова ранее заявила, что власти поспешили объявить всеобщую вакцинацию препаратом, который не до конца исследован.

