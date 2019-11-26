26.11.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «В законе о домашнем насилии нашли «происки» ЛГБТ»

23 ноября состоялась всероссийская акция «#За семью!» в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и семей, а также недопущения принятия закона о семейно-бытовом насилии, в которой приняли участие 30 городов и более трёх тысяч человек. Организатор акции Андрей Кормухин, брат известной певицы Ольги Кормухиной, заявил, что разработкой документа занимаются феминистские и ЛГБТ-сообщества. В видео-приглашении на акцию, Кормухин утверждает: «Мы выходим на акции по всей России, чтобы они убрали свои грязные руки от наших семей».

Напомним, работа над законопроектом о семейно-бытовом насилии идет более трёх лет. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера — временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие такого закона поддерживают в СПЧ, а также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В ходе пресс-конференции, организаторы акции «#За семью!» и противники законопроекта о семейно-бытовом насилии расскажут, чем он опасен, на их взгляд, для российского института семьи.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Крупенников;

Координатор и основатель общественного движения «Сорок сороков», брат известной певицы Ольги Кормухиной Андрей Кормухин;

Председатель Комиссии по культуре Общественной палаты России Павел Пожигайло;

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе;

Эксперт криминалист, кандидат юридических наук Елена Тимошина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

