Криминолог: Закон о семейно-бытовом насилии отстаивает интересы педофилов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идёт пресс-конференция на тему: «В законе о домашнем насилии нашли «происки» ЛГБТ».

Эксперт криминолог, кандидат юридических наук Елена Тимошина полагает, что педофилы заинтересованы в отрыве детей от семьи и в предоставлении им «половой свободы».

«Меня очень заинтересовала понятие семейного насилия как ограничение половой свободы, которое пытаются ввести этим законопроектом. Эта мера очень опасна – об этом говорит опыт зарубежных исследований. За рубежом дети подают жалобы на родителей из-за ограничений в половой свободе… Существует т.н. Всемирная организация педофилов, которые выполняет задачу: «сделать из большинства меньшинство». Способ реализации – развращение несовершеннолетних. Понятие ограничения половой свободы соответствует этой задаче», — отметила Тимошина.

Ранее председатель Комиссии по культуре Общественной палаты России Павел Пожигайло на пресс-конференции в НСН выразил обеспокоенность тем, что закон может привести к дестабилизации в стране, заключая в себе технологии майданов и цветных революций.

Напомним, работа над законопроектом о семейно-бытовом насилии идет более трёх лет. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера — временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие такого закона поддерживают в СПЧ, а также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

