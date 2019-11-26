Депутат Госдумы: Закон о домашнем насилии не решит демографическую проблему
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идёт пресс-конференция на тему: «В законе о домашнем насилии нашли «происки» ЛГБТ».
Член комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Крупенников заявил, что закон только усугубит демографическую карьеру в России.
«Безусловно, закон не решит демографическую проблему, а только усугубит. Мы говорим о семейном насилии, а сожительство? Получается, что сожительство теперь будет предпочтительнее. Если ты расписан, то попадаешь под все прелести этого закона. А если сожительствуешь, то уже проще», — сказал депутат.
Ранее эксперт криминолог, кандидат юридических наук Елена Тимошина заявила, что педофилы заинтересованы в отрыве детей от семьи и в предоставлении им «половой свободы».
Напомним, работа над законопроектом о семейно-бытовом насилии идет более трёх лет. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера — временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие такого закона поддерживают в СПЧ, а также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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