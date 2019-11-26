РПЦ: Закон о домашнем насилии породит в наших семьях новых Павликов Морозовых

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «В законе о домашнем насилии нашли «происки» ЛГБТ».

23 ноября состоялась всероссийская акция «#За семью!» в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и семей, а также недопущения принятия закона о семейно-бытовом насилии, в которой приняли участие 30 городов и более трёх тысяч человек. Организатор акции Андрей Кормухин, брат известной певицы Ольги Кормухиной, заявил, что разработкой документа занимаются феминистские и ЛГБТ-сообщества. В видео-приглашении на акцию, Кормухин утверждает: «Мы выходим на акции по всей России, чтобы они убрали свои грязные руки от наших семей».

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что закон о домашнем насилии предполагает вмешательство в семейную жизнь россиян «коллективных Павликов Морозовых».

«Мы должны сами ответить на вопрос, хотим ли мы, чтобы в нашей каждой семье закон предусмотрел наличие третьего лица, фельдфебеля, который бы надзирал за нашими семейными отношениями? Уверены ли мы, что появление этой третьей стороны, да ещё обличённой юридической властью, принесёт нам комфорт, укрепит любовь между супругами? Или это будет коллегиальный Павлик Морозов, который будет постоянно находится на связи с внешними силами, разрушая семейные отношения?» — задался вопросами представитель РПЦ.

Ранее Член комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Крупенников высказал мнение, что закон о домашнем насилии не решит демографическую проблему.

