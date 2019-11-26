В ОП считают, что закон о домашнем насилии может привести к майдану
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» идёт пресс-конференция на тему: «В законе о домашнем насилии нашли «происки» ЛГБТ».
Председатель Комиссии по культуре Общественной палаты России Павел Пожигайло выразил обеспокоенность тем, что закон может привести к дестабилизации в стране, заключая в себе технологии майданов и цветных революций.
«Очень конфликтный вопрос, который делит общество на две части. У меня создаётся впечатление, что может быть это технология майдано-цветной революции, которая вбрасывается в общественную повестку. Их технологии, когда некоммерческие организации будут в перспективе забирать детишек из семей…А как это будет, например, в Чечне работать? Может быть, они хотят в стране свару организовать?» — предположил Пожигайло.
Напомним, работа над законопроектом о семейно-бытовом насилии идет более трёх лет. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера — временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие такого закона поддерживают в СПЧ, а также уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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