Онищенко рассказал, как долго продлится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
Нарастание заболеваемости ОРВИ и гриппом будет продолжаться в течение 2-3 недель, затем будет выход на плато, на котором заболеваемость продержится около месяца, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ в России завершится через 7-9 недель. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Сейчас, после окончания нерабочих дней, начался подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, он продолжается на этой неделе. В тех регионах, где идет подъем, 2-3 недели будет нарастание. Затем будет выход на плато, когда 4-5 недель сохраняется высокий уровень заболеваемости, в который переболеет та часть населения, которая не привилась. Потом начнется снижение. Так что все будет продолжаться 7-9 недель», — сказал Онищенко.
Позитивным моментом собеседник НСН назвал то, что основной рост заболеваемости пришелся на январь — он начался на два месяца позже, чем в Европе.
«Позитивным является то, что основной рост начался в этом году, а не в ноябре, как в Европе. Это отставание от Европы должно нас радовать. У нас сработала госполитика в области вакцинации, помог двухнедельный праздничный перерыв», — подытожил он.
Ранее Онищенко заявил, что особенно силен подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионах со слабым уровнем вакцинации, свою лепту внес и массовый отъезд россиян за рубеж в новогодние каникулы.
