Позитивным моментом собеседник НСН назвал то, что основной рост заболеваемости пришелся на январь — он начался на два месяца позже, чем в Европе.

«Позитивным является то, что основной рост начался в этом году, а не в ноябре, как в Европе. Это отставание от Европы должно нас радовать. У нас сработала госполитика в области вакцинации, помог двухнедельный праздничный перерыв», — подытожил он.

Ранее Онищенко заявил, что особенно силен подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионах со слабым уровнем вакцинации, свою лепту внес и массовый отъезд россиян за рубеж в новогодние каникулы.

