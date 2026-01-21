Онищенко не увидел в России фильмов про «нормальную семью»
Современные российские кинематографисты не снимают фильмы про нормальные полные семьи, «Чебурашка 2», отметившийся рекордными сборами в кинотеатрах, также не стал исключением, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Сегодня в России практически нет фильмов про нормальную, дружную и полную семью с правильными ценностями — не стал таковым и нашумевший «Чебурашка 2». Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«У нас большие проблемы с созданием семьи. Сейчас даже в комитете Госдумы по культуре задавались вопросом, а чему учит молодежь, например, “Чебурашка 2”? Какой он дает ориентир? Кстати, сам Чебурашка, когда он был еще рисованный, мне нравился. Но сам факт: дискуссия была не среди комбайнеров-механизаторов… Я вот задаюсь вопросом: назовите мне хоть один современный фильм, где есть нормальная семья: мама, папа, дети. Пусть они там хоть коммунизм строят, хоть в космос летят. А что мы сейчас видим на экранах? Мама с детьми, папа уехал, хочет видеться с детьми, а мама ему не дает. То есть ребенок вообще как вещь, которую используют для выяснения отношений между папой и мамой. А ведь главное-то, что мама и папа создали семью, чтобы у них были дети! Минкульт не дает нам пока таких фильмов: все какие-то ворованные дети, брошенные папами. Слава богу, нет фильмов, что мама бросила, а папа с детьми сидит. Кто эти фильмы создает? Не молодежь ведь, а мы, социально активное население», — сказал Онищенко.
Ранее народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что современное российское кино утратило глубину и стало ориентироваться на прибыль, а не на зрителя.
