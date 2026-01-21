Открыто движение по дублеру Калужского шоссе в Коммунарке Более тысячи жителей переедут новостройки по реновации в районе Коптево Зимний фестиваль школьного и студенческого спорта состоится в «Лужниках» Лисы стали чаще показываться жителям столичного региона Составлен список оригинальных имён для московских малышей за прошлый год