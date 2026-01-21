Онищенко пожурил отдохнувших в Европе на фоне роста заболеваемости гриппом
Главные причины роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в России — недостаточный уровень вакцинации в ряде регионов, а также массовые путешествия соотечественников за рубеж в новогодние праздники, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 1,5 раза после новогодних каникул — главным образом это связано с тем, что возобновились занятия в школах. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«За первую-вторую неделю января заболеваемость гриппом, ОРВИ ушла на цифры средних многолетних значений. В целом по стране снижение было на 40%. Мы отличаемся от Европы, где эпидемиологический подъем продолжается. Этот фактор для нас не особо позитивный. На третьей неделе года, после 12 января, наши дети сели за парты, и позитивная тенденция растворилась. Заболеваемость возросла примерно в 1,5 раза», — сказал Онищенко.
Собеседник НСН добавил, что особенно силен подъем заболеваемости в регионах со слабым уровнем вакцинации, свою лепту внес и массовый отъезд россиян за рубеж в новогодние каникулы.
«Конечно, заболеваемость растет и в тех регионах, где уровень привитости достиг нормативного и где создан популяционный иммунитет против актуальных штаммов гриппа, однако не такими темпами, где вакцинация проведена хуже. Сыграл свою роль и еще один фактор: по предварительным оценкам, за рубеж в новогодние каникулы выезжали порядка 600 тысяч человек. Тех, кто выезжал в Европу, гораздо больше, чем в прошлом году. Я бы назвал это безответственным поведением по отношению к своему здоровью: все знали, что Европа в декабре “горела”. Большинство россиян все же выезжали в Таиланд, Вьетнам, и это тоже определённые риски», — подытожил он.
Ранее Онищенко предрек рост заболеваемости гриппом в России с 20 января.
