Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в 1,5 раза после новогодних каникул — главным образом это связано с тем, что возобновились занятия в школах. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«За первую-вторую неделю января заболеваемость гриппом, ОРВИ ушла на цифры средних многолетних значений. В целом по стране снижение было на 40%. Мы отличаемся от Европы, где эпидемиологический подъем продолжается. Этот фактор для нас не особо позитивный. На третьей неделе года, после 12 января, наши дети сели за парты, и позитивная тенденция растворилась. Заболеваемость возросла примерно в 1,5 раза», — сказал Онищенко.