1.11.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Убийство в детском саду: Халатность ценою жизни?»

31 октября в Нарьян-Маре 36-летний мужчина, вооружённый ножом, зарезал шестилетнего мальчика во время тихого часа в детском саду. Охрана учреждения пропустила его, так как приняла за одного из родителей. На допросе убийца заявил, что голоса в голове обещали ему вечную жизнь за убийство малыша. При этом, мужчина состоял на учете у нарколога и во время нападения кричал, что «убивает сатану».

Чиновники, тем временем, утверждают, что всё необходимое для защиты детей в стране уже принято и данное происшествие является следствием полной безответственности и халатности руководства детского садика.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о ходе расследования убийства ребенка в регионе, о действующих нормах по обеспечению безопасности детей в школьных и дошкольных учреждениях, а также о том, как предотвратить подобные преступления в будущем.

Участники пресс-конференции:

Сенатор от Ненецкого автономного округа, Член Комитета Совета - Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Ольга Старостина;

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец;

Президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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