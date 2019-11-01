Психиатр: Нормальный человек убить ребенка не в состоянии

«Любой человек, который, так или иначе, нарушает закон, тем более убийцы – человек с очень специфическим восприятием окружающей среды и очень специфической характерологией. Я могу абсолютно уверенно заявлять, что вот так любой человек пойти и сделать что-то противоправное вряд ли сможет. Если человек ранее судим, если он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, или в наркодиспансере – это уже люди, которые несут на себе определенную печать, измененную характерологическую картинку. Поэтому, утверждать, что этот человек не здоров психически, сейчас очень легко», - сказал он.

Напомним, что подозреваемый в ходе допроса заявил, что голоса в голове якобы обещали ему вечную жизнь за убийство малыша. Также известно, что мужчина состоял на учете у нарколога и во время нападения кричал, что «убивает сатану».

