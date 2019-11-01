Психиатр: Нормальный человек убить ребенка не в состоянии
Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в эфире НСН заявил, что убийца шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре, скорее всего, имеет серьезные проблемы с психикой.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Убийство в детском саду: Халатность ценою жизни?». Накануне житель Нарьян-Мара беспрепятственно проник в один из местных детских садов, и жестоко расправился там с шестилетним мальчиком.
Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил в пресс-центре НСН, что с учетом известных обстоятельств легко можно говорить о том, что у злоумышленника имеются явные проблемы с психикой.
«Любой человек, который, так или иначе, нарушает закон, тем более убийцы – человек с очень специфическим восприятием окружающей среды и очень специфической характерологией. Я могу абсолютно уверенно заявлять, что вот так любой человек пойти и сделать что-то противоправное вряд ли сможет. Если человек ранее судим, если он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, или в наркодиспансере – это уже люди, которые несут на себе определенную печать, измененную характерологическую картинку. Поэтому, утверждать, что этот человек не здоров психически, сейчас очень легко», - сказал он.
Напомним, что подозреваемый в ходе допроса заявил, что голоса в голове якобы обещали ему вечную жизнь за убийство малыша. Также известно, что мужчина состоял на учете у нарколога и во время нападения кричал, что «убивает сатану».
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