Специалист по безопасности назвал виновников убийства ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет задержал охранника детского сада в Нарьян-Маре, где накануне посторонний мужчина зарезал шестилетнего ребенка.

Президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский в пресс-центре НСН заявил, что именно безалаберное отношение охранника к своим обязанностям привело к трагедии.

«При нажатии на кнопку домофона, охранник должен был уточнить цель прибытия и далее разбираться на той уже зоне – на первой границе внешнего периметра. Этого сделано не было, охранник, как я понимаю, его пропустил через два домофона – внешнего и внутреннего периметра. Грубейшая халатность!» - сказал он.

Специалист по безопасности также указал на то, что должностные инструкции нарушила и воспитатель.

«Я думаю, налицо и халатность воспитателя. Дети отдыхали в тихий час – воспитатель по должностной инструкции должна была находиться в комнате. Не рядом – а в комнате, потому что во сне с маленьким ребенком может произойти что угодно. Ее не было в комнате», - добавил эксперт.

Ранее в ходе пресс-конференции врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил, что у подозреваемого в убийстве ребенка есть явные признаки психических отклонений.

