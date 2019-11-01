После трагедии в Нарьян-Маре алкоголиков и наркоманов призвали лечить принудительно
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН заявила, что потенциально опасных людей нужно лечить и изолировать до того, как они совершают преступления.
Мужчина, который расправился с ребенком в одном из детских садов Нарьян-Мара, ранее состоял на учете из-за своего алкоголизма и проблем с психикой.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в пресс-центре НСН заявила, что пока психически больных, наркоманов и алкоголиков не начнут лечить принудительно и за счет государства, такие трагедии будут повторяться.
«Как утверждают специалисты, количество психических заболеваний в стране растет из года в год. До тех пор, пока мы будем дожидаться, когда эти люди кого-то убьют или искалечат, и только после этого мы будем их задерживать и принудительно лечить – до тех пор мы будем бороться не с причиной, а следствием», - сказала она.
Волынец отметила, что сейчас в стране нет закона, который позволял бы лечить таких людей за счет федерального бюджета.
«Мне кажется, у нас есть достаточное количество прецедентов, чтобы вводить принудительное обследование и лечение психически больных, алкоголиков и наркоманов. Но у нас нет единого федерального закона, который возлагал бы эти расходы полностью на государство», - добавила Волынец.
Ранее в ходе пресс-конференции президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский назвал ошибки охранника и воспитателя детского сада, которые привели к убийству ребенка.
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