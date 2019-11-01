После трагедии в Нарьян-Маре алкоголиков и наркоманов призвали лечить принудительно

«Как утверждают специалисты, количество психических заболеваний в стране растет из года в год. До тех пор, пока мы будем дожидаться, когда эти люди кого-то убьют или искалечат, и только после этого мы будем их задерживать и принудительно лечить – до тех пор мы будем бороться не с причиной, а следствием», - сказала она.

Волынец отметила, что сейчас в стране нет закона, который позволял бы лечить таких людей за счет федерального бюджета.

«Мне кажется, у нас есть достаточное количество прецедентов, чтобы вводить принудительное обследование и лечение психически больных, алкоголиков и наркоманов. Но у нас нет единого федерального закона, который возлагал бы эти расходы полностью на государство», - добавила Волынец.

Ранее в ходе пресс-конференции президент СРО Ассоциация «Школа без опасности» Сергей Саминский назвал ошибки охранника и воспитателя детского сада, которые привели к убийству ребенка.

