Охранявший детсад в Нарьян-Маре ЧОП обслуживает и другие учреждения

Сенатор от Ненецкого автономного округа Ольга Старостина в пресс-центре НСН подтвердила, что данный ЧОП охраняет и другие объекты.

«Я в полной уверенности, что вся информация есть у следственных органов: кому принадлежит этот ЧОП, какие объекты охраняет. Не могу точно утверждать, но, в любом случае, к конкурсу по охране учреждений не допустят фирмы, если этого пункта (в лицензии о полном соответствии требований по охране детских учреждений – НСН) нет. Есть учреждения, который охраняет тот же самый ЧОП», - сказала она.

В ходе той же пресс-конференции врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил, что у подозреваемого в убийстве ребенка есть явные признаки психических отклонений.

