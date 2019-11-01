Охранявший детсад в Нарьян-Маре ЧОП обслуживает и другие учреждения
Сенатор от Ненецкого автономного округа Ольга Старостина рассказала НСН о ЧОП, который охранял прогремевший на всю страну из-за убийства ребенка детский сад в Нарьян-Маре.
После убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара ребенка СМИ сообщили, что частное охранное предприятие (ЧОП), обслуживавшее его, работает и с другими учреждениями в городе. При этом якобы фирма принадлежит семье бывшего спикера городской думы.
Сенатор от Ненецкого автономного округа Ольга Старостина в пресс-центре НСН подтвердила, что данный ЧОП охраняет и другие объекты.
«Я в полной уверенности, что вся информация есть у следственных органов: кому принадлежит этот ЧОП, какие объекты охраняет. Не могу точно утверждать, но, в любом случае, к конкурсу по охране учреждений не допустят фирмы, если этого пункта (в лицензии о полном соответствии требований по охране детских учреждений – НСН) нет. Есть учреждения, который охраняет тот же самый ЧОП», - сказала она.
В ходе той же пресс-конференции врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявил, что у подозреваемого в убийстве ребенка есть явные признаки психических отклонений.
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