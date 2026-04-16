В свою очередь зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева добавила, что этот закон служит как раз интересам тех, кто собирается строить дачу.

«Градостроительные требования остались прежними, этот закон в пользу тех, кто собирается строиться. На этапе получения разрешения на строительство, уведомления администрации или покупки земельного участка пересылается информация о тех градостроительных требованиях, которым необходимо соответствовать на территории данного участка. При этом многие коллеги из других регионов хотели внедрить у себя такую практику», — отметила парламентарий.

Одобрил нововведения и глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов. По его словам, такая мера позволит соблюсти права дачников и их соседей.

«Мы поддержали этот законопроект, потому что это маленький шажок от традиционной дачной анархии к нормальному правовому обществу, когда уважаются не только ваши интересы, но и интересы ваших соседей», — подытожил он.

Ранее юрист Мария Свиридова заявила, что многие владельцы дачных участков не способны изменить ситуацию на своей земле, поскольку их постройки были созданы еще их предками, а на участке не остается места для маневра. В таких случаях надо проявлять разумный подход.

