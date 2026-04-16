От анархии к нормам: Как не нарушить закон при строительстве дачи в Подмосковье
Соблюдение градостроительных требований при возведении дачных построек стало обязательным с 1 января 2026 года, сказал НСН Ваге Рыбченко.
Те, кто купил дачу в Подмосковье с 1 января текущего года, должны помнить о том, что теперь необходимо соблюдать все градостроительные требования, чтобы впоследствии поставить дом на кадастровый учет. Об этом в пресс-центре НСН заявил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
«Начало дачного сезона связано всегда с покупкой участков. Важно помнить, что те, кто купил участок в Подмосковье с 1 января 2026 года, при строительстве должны соблюдать все градостроительные требования, соблюдать отступы, получать согласование, если есть какие-то особые зоны. Если этого не сделать, вы не поставите по дачной амнистии дом на земельном участке на кадастровый учет. На примере Московской области это будет отсматриваться, а потом может быть распространено и на остальные регионы. Важно понимать, что суперупрощенной схемы уже нет: надо не только проверить земельный участок, но и понимать требования при строительстве», — сказал он.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева добавила, что этот закон служит как раз интересам тех, кто собирается строить дачу.
«Градостроительные требования остались прежними, этот закон в пользу тех, кто собирается строиться. На этапе получения разрешения на строительство, уведомления администрации или покупки земельного участка пересылается информация о тех градостроительных требованиях, которым необходимо соответствовать на территории данного участка. При этом многие коллеги из других регионов хотели внедрить у себя такую практику», — отметила парламентарий.
Одобрил нововведения и глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов. По его словам, такая мера позволит соблюсти права дачников и их соседей.
«Мы поддержали этот законопроект, потому что это маленький шажок от традиционной дачной анархии к нормальному правовому обществу, когда уважаются не только ваши интересы, но и интересы ваших соседей», — подытожил он.
Ранее юрист Мария Свиридова заявила, что многие владельцы дачных участков не способны изменить ситуацию на своей земле, поскольку их постройки были созданы еще их предками, а на участке не остается места для маневра. В таких случаях надо проявлять разумный подход.
