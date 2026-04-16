Владельцам дачных участков следует быть бдительными — для них предусмотрено внушительное количество штрафов, наказать могут за мусор участке, за неправильную установку забора и множество других нарушений. Об этом в пресс-центре НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«За ненадлежащее содержание дачного участка, за заросли сорняков гражданам придется заплатить от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не меньше 20 тысяч рублей. Шашлыки можно жарить на мангале не менее, чем за 5 метров от построек, на 2 метра очищать зону от горючего материала, а открытый костер должен находиться не ближе, чем за 15 метров от строений. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 5000 до 15000 рублей. Сжигать мусор на участке можно не ближе, чем за 7,5 метра от построек, если в бочке. Нельзя сжигать пластик, резину, строительный мусор, химию. Что касается шашлыков на природе, там тоже действует масса ограничений — это открытое пространство, нельзя жарить шашлыки на торфяниках, на лесосеках, в хвойных посадках, в молодняке и так далее. За неуничтожение борщевика предусмотрены штрафы от 2000 до 5000 рублей, а в Москве и в Подмосковье — 5000 рублей. Причем косить его надо не только в границах участка, но и за 5 метров от забора. Выгребные ямы во дворе также считаются нарушением. Расстояние от дома должно быть 12 метров, от колодца или скважины — 30-50 метров. Загрязнение почвы обойдется нарушителям в 3000-5000 рублей, а за загрязнение подземных вод придется выложить до 30 000 рублей», — сказала Разворотнева.