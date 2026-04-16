В Госдуме перечислили штрафы для дачников
Самые внушительные штрафы для дачников предусмотрены за выращивание растений, содержащих наркотические и психотропные вещества, загрязнение подземных вод и самострой, сказала НСН Светлана Разворотнева.
Владельцам дачных участков следует быть бдительными — для них предусмотрено внушительное количество штрафов, наказать могут за мусор участке, за неправильную установку забора и множество других нарушений. Об этом в пресс-центре НСН заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
«За ненадлежащее содержание дачного участка, за заросли сорняков гражданам придется заплатить от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не меньше 20 тысяч рублей. Шашлыки можно жарить на мангале не менее, чем за 5 метров от построек, на 2 метра очищать зону от горючего материала, а открытый костер должен находиться не ближе, чем за 15 метров от строений. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 5000 до 15000 рублей. Сжигать мусор на участке можно не ближе, чем за 7,5 метра от построек, если в бочке. Нельзя сжигать пластик, резину, строительный мусор, химию. Что касается шашлыков на природе, там тоже действует масса ограничений — это открытое пространство, нельзя жарить шашлыки на торфяниках, на лесосеках, в хвойных посадках, в молодняке и так далее. За неуничтожение борщевика предусмотрены штрафы от 2000 до 5000 рублей, а в Москве и в Подмосковье — 5000 рублей. Причем косить его надо не только в границах участка, но и за 5 метров от забора. Выгребные ямы во дворе также считаются нарушением. Расстояние от дома должно быть 12 метров, от колодца или скважины — 30-50 метров. Загрязнение почвы обойдется нарушителям в 3000-5000 рублей, а за загрязнение подземных вод придется выложить до 30 000 рублей», — сказала Разворотнева.
Впрочем, это далеко не исчерпывающий список, добавила собеседница НСН.
«Мыть автомобиль на даче можно только на твердой площадке с организованным герметическим стоком — за это тоже может прилететь штраф до 5000 рублей, особенно если не повезло с соседями. За самострой придется заплатить от 2000 до 5000 рублей плюс есть риск сноса незаконного строения, если орган местного самоуправления обнаружит и выйдет с иском в суд. Установка забора считается незаконной, если он выходит за границы земельного участка, захватывает земли общего пользования, но во многих СНТ существуют требования к высоте забора, инсоляции. Здесь нарушения тоже могут обернуться штрафом от 5000 до 10 000 рублей. За самозахват земли предусмотрен такой же штраф. Кроме того, оштрафовать могут за нарушение закона о тишине, неправомерное содержание животных, а также за выращивание растений, содержащих наркотические и психотропные препараты (если на участке небольшое количество кустов таких растений, это может быть ответственность от 3000 до 5000 рублей, а если их больше, то штрафы могут доходить до 300 000 рублей, лишение свободы также предусмотрено, список довольно большой)», — подытожила она.
Ранее юрист Мария Свиридова заявила, что многие владельцы дачных участков не способны изменить ситуацию на своей земле, поскольку их постройки были созданы еще их предками, а на участке не остается места для маневра. В таких случаях надо проявлять разумный подход.
