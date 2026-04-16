Садоводов предупредили о мошенничестве при продаже участков в СНТ

При покупке газифицированных участков нужно следить за оформлением документов, чтобы не нарваться на мошенников, сказал НСН Андрей Туманов.

При приобретении участков в СНТ необходимо тщательно проверять все документы, нередки случаи мошенничества. Об этом в пресс-центре НСН заявил глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

«При покупке участков необходимо проверять все документы. Был случай: один поселок задорого продавал газифицированные дома, покупатели документы не проверяли — открыли вентиль, газ идет, зачем что-то смотреть? А через месяц газ закончился. Стали смотреть, раскопали — а труба упирается в закопанный газовый баллон. Сфальсифицированная газификация была подсоединена не к трубе, а к баллону. В баллоне закончился газ — и газификация закончилась вместе с ним», — сказал Туманов.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что газифицироваться будут только те СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
