Возможность зимовки на дачах зависит от близости к населенным пунктам и развития инфраструктуры, при этом дороже всего зимой обходится электроэнергия. Об этом в пресс-центре НСН заявил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

«Вопрос зимовки на дачных участках зависит от инфраструктуры и от близости к населенным пунктам. Очень разнятся цены на электроэнергию в зависимости от района, от объемов потребления. Отапливать дачный дом зимой, особенно в такую зиму, какая была в этом году, — очень дорогое удовольствие, счета за электричество там, где, например, нет газа, порой переваливают за 50 тысяч рублей в месяц. Вопрос зимовки связан с особенностями эксплуатации, возможностями подъезда к участку, вывоза мусора. Вместе с тем большое количество СНТ вливаются в полноценную загородную жизнь, особенно это касается новых поселков. А в старых дачных местах поодаль от больших городов есть СНТ, где ворота даже закрываются на зиму», — сказал Рыбченко.