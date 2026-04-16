«Дорогое удовольствие»: Что мешает россиянам зимовать на дачах
Самая затратная статья расходов дачников зимой — электричество, порой счета за свет из-за необходимости отапливать дома превышают 50 тысяч рублей в месяц, сказал НСН Ваге Рыбченко.
Возможность зимовки на дачах зависит от близости к населенным пунктам и развития инфраструктуры, при этом дороже всего зимой обходится электроэнергия. Об этом в пресс-центре НСН заявил руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.
«Вопрос зимовки на дачных участках зависит от инфраструктуры и от близости к населенным пунктам. Очень разнятся цены на электроэнергию в зависимости от района, от объемов потребления. Отапливать дачный дом зимой, особенно в такую зиму, какая была в этом году, — очень дорогое удовольствие, счета за электричество там, где, например, нет газа, порой переваливают за 50 тысяч рублей в месяц. Вопрос зимовки связан с особенностями эксплуатации, возможностями подъезда к участку, вывоза мусора. Вместе с тем большое количество СНТ вливаются в полноценную загородную жизнь, особенно это касается новых поселков. А в старых дачных местах поодаль от больших городов есть СНТ, где ворота даже закрываются на зиму», — сказал Рыбченко.
В свою очередь глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов добавил, что зачастую люди зимуют на дачах не от хорошей жизни.
«В тех поселках, которые находятся в нескольких километрах от города, почти все живут круглый год, но такие люди именно покупали участки для постоянного жилья. А в обычных товариществах зимуют, как правило, не от хорошей жизни: либо это люди, которые потеряли жилплощадь, либо те, кто живет отдельно от детей. В некоторых СНТ даже отключают электричество на зиму. Что отопление дровами, что комбинированный способ (дровяное отопление плюс электричество) обходятся достаточно дорого», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что две трети россиян (68,2%) ничего не предпринимают для защиты дачи в зимний период.
