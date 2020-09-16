18.09.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: «Туризм в условиях угрозы второй волны пандемии»

Пандемия коронавируса сильно изменила международный туризм. На сегодняшний день, несмотря на то, что границы многих государств уже начали открываться, включёнными остаются многие ограничения на въезд и пребывание. Так, отрицательный тест на коронавирус является обязательным условием для россиян, чтобы получить возможность отправиться в Египет, ОАЭ или на Мальдивы, а в общественных местах в Турции стало обязательным ношение защитных масок. Кроме того, вакцинация от коронавирусной инфекции в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при путешествиях за границу. По всему миру продолжает расти число выявленных случаев коронавируса и многие опасаются второй волны пандемии и связанных с ней ограничений.

Какие места отдыха предпочитают сегодня россияне – заграницу или родину?

Какие ограничения ставят для туристов зарубежные курорты?

Как изменилась стоимость российских и зарубежных туров в условиях постпандемии?

Какие новые направления открываются сегодня для российских туристов?

Как слухи о второй волне пандемии влияют на международный туризм?

Спикер брифинга:

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикеру брифинга, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео)

