Названы главные требования к российским туристам за рубежом
В пресс-центре НСН проходит онлайн-брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему «Туризм в условиях угрозы второй волны пандемии». В ходе него он рассказал об основных требованиях за границей к туристам.
«Разные страны сегодня ставят разные условия для пребывания в стране. Но в основном, большинство стран требует, конечно, ношение масок, постоянную гигиену. Везде в гостиницах и общественных местах стоят гели, так же, как и в России. Но есть некоторые страны, например Великобритания, где есть 14-дневный карантин. Штраф за нарушение этого правила около 1 тысячи фунтов. Есть страны, которые более лояльно относятся. Например, в Турцию можно даже без теста прилетать. Некоторые страны требуют, чтобы тест уже был с собой свежий. В некоторых странах берут анализ ПЦР, когда люди уже прибыли в страну», - рассказал Игнатьев.
При этом, он добавил, что при соблюдении правил туристами, «никаких претензий к ним со стороны местных органов» не возникает.
Ранее почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил НСН, что решение о возобновлении авиасообщения с европейскими странами может быть принято в ближайшее время.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru